Хоккеист Романов рассказал, в чем уникальность броска Овечкина

Предугадать, в какой момент форвард и капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин нанесет бросок в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), невозможно, поскольку ему не нужно времени на обработку шайбы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов.

39-летний Овечкин является девятикратным обладателем трофея "Морис Ришар трофи", который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного сезона. В апреле россиянин в гостевом матче против "Айлендерс" (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

"Самое сложное - это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он ее бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду, - сказал Романов. - Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно ее обработать, посмотреть и бросить. А он ее принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок - невозможно".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 августа.