«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»

«Амур» попрощался с Вячеславом Грецким.

«Амур» попрощался с защитником
Ранее стало известно, что 28-летний белорусский форвард покидает хабаровский клуб. За три сезона в составе «Амура» он провел 150 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков.

«Дальше без Вячеслава Грецкого. Слава проявил себя как мощный игрок и настоящий боец, оставив яркий след в сердцах болельщиков. Мы благодарим его за все эмоции, страсть и профессионализм! Желаем новых достижений, удачи и успехов в дальнейшей карьере! Пусть его путь будет насыщен победами и яркими моментами! Спасибо за все», – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».
