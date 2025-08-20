«Амур» попрощался с защитником

«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»
«Амур» попрощался с Вячеславом Грецким.
Ранее стало известно, что 28-летний белорусский форвард покидает хабаровский клуб. За три сезона в составе «Амура» он провел 150 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков.
«Дальше без Вячеслава Грецкого. Слава проявил себя как мощный игрок и настоящий боец, оставив яркий след в сердцах болельщиков. Мы благодарим его за все эмоции, страсть и профессионализм! Желаем новых достижений, удачи и успехов в дальнейшей карьере! Пусть его путь будет насыщен победами и яркими моментами! Спасибо за все», – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
«Барса» выставила самый молодой состав в 1-м туре этого сезона Ла Лиги – 23 года и 272 дня. «Реал» второй
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
«Барса» выставила самый молодой состав в 1-м туре этого сезона Ла Лиги – 23 года и 272 дня. «Реал» второй