«Амур» попрощался с защитником

«Амур» попрощался с Вячеславом Грецким.

Ранее стало известно, что 28-летний белорусский форвард покидает хабаровский клуб. За три сезона в составе «Амура» он провел 150 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков.