«Северсталь» обыграла «Локомотив»

Череповецкая «Северсталь» победила ярославский «Локомотив» в стартовом матче предсезонного турнира «Кубок Блинова», который проходит в Омске.

© ХК «Северсталь»

Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу команды из Череповца. Отличились Олег Садовин и Тимофей Давыдов, которому ассистировал голкипер Александр Самойлов.

«Северсталь» в рамках турнира 22 августа сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Локомотив» днем раньше встретится с новосибирской «Сибирью». Также в турнире принимает участие омский «Авангард».

