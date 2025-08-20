Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ярославского клуба. Специалист возглавил ЦСКА.

— Удивил ли вас уход Игоря Никитина в ЦСКА?

— Тяжёлый вопрос для меня. Я бы сказал, что это часть работы. Это не дело игроков. Таков бизнес. С одной стороны, я его понимаю, с другой, он проделал отличную работу в Ярославле, — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником «Локомотива» и набрал 36 очков — забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Ярославский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.