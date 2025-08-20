Американский нападающий перешел в «Барыс»

Американский нападающий Тайс Томпсон перешел в казахстанский «Барыс», сообщает пресс‑служба клуба КХЛ.

Одностороннее соглашение с 26‑летним форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Томпсон был задрафтован «Нью Джерси Девилз» в 2019 году. В минувшем сезоне американец провел 65 матчей в АХЛ за «Бриджпорт», в которых набрал 21 (8+13) очко.

