«Адмирал» поместил защитника Марка Марина в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему.

© Чемпионат.com

В минувшем сезоне 29-летний игрок обороны провёл за «Северсталь» и «Адмирал» 31 встречу, в которых отдал одну результативную передачу. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Марин провёл 217 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи с показателем полезности «-19».

В прошедшем сезоне «Адмирал» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф дальневосточный клуб в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».