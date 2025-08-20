Титов рассказал о подсказке Ротенберга во время финала МХЛ

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов рассказал, как взаимодействовал с бывшим наставником СКА Романом Ротенбергом.

– На одной из пресс-конференций вы сказали, что Ротенберг подсказывал вам по ходу финала. Некоторые начали домысливать, что он управлял командой, а не вы. Можете эту тему раскрыть?

– А чего раскрывать? Управлял я командой. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы – я и тренерский штаб

В прошлом сезоне «СКА-1946» дошел до финала Кубка Харламова, где проиграл «Спартаку» в семи матчах. Команда не смогла защитить титул, завоеванный годом ранее.

Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА в июне.

