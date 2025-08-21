Экс-игрок СКА может перейти в «Сибирь»

‎Бывший защитник СКА Дмитрий Юдин может продолжить карьеру в «Сибири», сообщает Metaratings.ru.

© Спорт день за днем

‎

‎По информации источника, 30-летний игрок находится в шорт-листе новосибирского клуба.

‎

‎Юдин этим летом был обменян из СКА в «Салават Юлаев». Уфимский клуб в свою очередь расторг контракт с хоккеистом. Сейчас он является свободным агентом.

‎

‎Игрок присоединился к петербуржцам по ходу сезона-2024/25. Армейцы получили его в результате обмена с «Ак Барсом». В сезоне-2024/25 (вместе с плей-офф) Юдин провел 61 матч и набрал 7 (2+5) очков.

‎

‎В прошлом сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции, набрав 82 очка в 68 встречах. «Сибирь» финишировала седьмой в Восточной конференции. «Сибиряки» записали на свой счет 69 очков.

‎

‎В плей-офф красно-синие уступили московскому «Динамо» в первом раунде со счетом 2-4. Клуб из Новосибирска проиграл «Салавату Юлаеву» (3-4) в первом раунде.