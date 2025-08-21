«Адмирал» поместил Егора Попова в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может забрать хоккеиста в свою систему, сохранив условия его действующего контракта.

В конце июня 2025 года команда из Владивостока выменяла Попова у «Трактора» за денежную компенсацию.

В прошлом сезоне нападающий провел за челябинцев 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.