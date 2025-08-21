Новокузнецкий «Металлург» может сняться с чемпионата ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» и «Кузнецкие медведи» могут сняться с чемпионатов ВХЛ и МХЛ из-за проблем с домашней ареной. Администрация Новокузнецка отказалась платить за содержание отремонтированной «Арены Короленко», которая уже заявлена на чемпионаты ВХЛ и МХЛ как домашняя арена клубов. Генеральный директор «Металлурга» Андрей Денякин рассказал, почему возникла эта проблема.

© Чемпионат.com