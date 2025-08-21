Марио Паталаха из «Динамо» назвал защитников, которых считает примером.

– Кто из защитников для тебя является примером?

– В НХЛ это Владислав Гавриков. А в КХЛ – Даниил Пыленков.

– То есть тебе нравятся двусторонние игроки обороны?

– Да, мне всегда импонировали такие защитники.

– Спрашивал ли какие-нибудь советы по игре у Пыленкова?

– Да, мы с Даниилом хорошо общаемся. Он обладает хорошими навыками атакующего защитника и находится в хорошем возрасте.

Постоянно подсказывает мне, а я пытаюсь у него чему-то научиться, – сказал защитник «Динамо» Марио Паталаха.