Каменский оценил решение «Спартака» продлить контракт с Ружичкой

Каменский: «Ружичка — очень полезный игрок, настоящий бомбардир. Продлить с ним контракт — отличное решение «Спартака»
Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «Матч ТВ» назвал верным решение московского клуба продлить контракт с нападающим Адамом Ружичкой.
«Спартак» объявил о заключении нового контракта с Ружичкой в четверг. Соглашение с 26‑летним словацким хоккеистом рассчитано до конца сезона‑2026/27.
— Ружичка — один из ведущих форвардов «Спартака». Продлить с ним контракт — отличное решение, Адам поможет команде в следующих сезонах. Он очень полезный игрок и настоящий бомбардир, — сказал Каменский «Матч ТВ».
Ружичка в дебютном сезоне в КХЛ набрал 57 очков (33 шайбы и 24 результативные передачи) в 77 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф. Словак стал лучшим снайпером «Спартака».
Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.
