Гендиректор рассказал, почему «Салават Юлаев» решил расторгнуть контракт с Ливо

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о причинах расставания с нападающим Джошем Ливо. С форвардом был расторгнут контракт по причине того, что он не успел вовремя прибыть в расположение клуба.

