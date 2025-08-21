«Авангард» подписал контракт с лучшим снайпером ВХЛ

«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23

«Авангард» заключил двустороннее соглашение с Егором Степановым на один сезон.

«По итогам сезона-2022/23 Степанов стал лучшим снайпером ВХЛ с 28 заброшенными шайбами и был удостоен приза имени Анатолия Фирсова как лучший игрок лиги. В сезоне 2024/2025 форвард выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Адмирал». Добро пожаловать в команду, Егор!» – говорится в заявлении омского клуба.

В минувшем сезоне Степанов отметился 11 (5+6) баллами в 51 матче регулярного чемпионата-2024/25. Нападающий также провел 1 игру в плей-офф.

