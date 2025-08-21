СКА может обменять защитника в «Ак Барс»

СКА может обменять Илью Карпухина в «Ак Барс» на Даниила Журавлева.

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт». Однако сделка может не состояться из-за ситуации с потолком зарплат казанского клуба.

По данным СМИ, зарплата Журавлева – 28 млн рублей за сезон, Карпухина зарабатывает 55 млн рублей. Кроме того, «Ак Барсе» нужно зарегистрировать Григория Денисенко, права на которого выменяют из «Локомотива».

По ходу прошлого сезона Карпухин перешел в СКА из «Трактора». За новый клуб он провел 35 матчей с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».

Ранее «Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. В прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету защитника 55 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 6». В плей-офф он провел 1 матч с полезностью «минус 1».