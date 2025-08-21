Канадский хоккеист «Динамо»: жизнь в Москве сродни жизни в Монреале

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что жизнь в Москве сродни жизни в Монреале, передает Sport24.

«В таком городе, как Москва, жизнь сродни жизни в Монреале — много мест, где можно прогуляться, отличные рестораны. Погода тоже почти такая же», — сказал Пакетт.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля 2025 года IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.