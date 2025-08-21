«Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с 27-летним нападающим

«Нефтехимик» заключил полноценный двусторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Арсеном Хисамутдиновым. До этого игрок находился в команде на пробном контракте. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

© Чемпионат.com

Форвард является воспитанником клуба и выступал за «Нефтехимик» в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Всего за нижнекамский клуб провёл 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.