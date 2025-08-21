Дубли Шарипзянова и Котляревского помогли «Авангарду» победить «Нефтехимик»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева льда.

Шайбы в составе «ястребов» на свой счёт записали: Наиль Якупов, Дамир Шарипзянов (дубль), Михаил Котляревский (дубль) и Марсель Ибрагимов. У нижнекамского клуба шайбы забросили Андрей Белозёров, Лука Профака и Рауль Якупов.

Напомним, для омского клуба эта победа стала второй в рамках Кубка Блинова. Вчера, 20 августа, «Авангард» в овертайме победил «Сибирь».

Следующий матч подопечные Ги Буше проведут с «Локомотивом» 23 августа. «Нефтехимик» завтра, 22 августа, сыграет с «Северсталью».