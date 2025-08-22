Третьяк назвал претендентов на Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» заявил, что ЦСКА, «Локомотив», «Трактор», «Металлург», московское «Динамо» и «Спартак» могут претендовать на трофей в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2024/25 стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале челябинский «Трактор».

— Чего вы ждете от ЦСКА в новом сезоне КХЛ?

— ЦСКА всегда был фаворитом. Надеюсь, и дальше так будет. Но у нас есть и «Локомотив», который возглавил опытный Боб Хартли. И костяк у них хороший, и есть чемпионские амбиции. Хорошая команда у «Трактора», неплохой подбор сделали в Омске. Да и «Магнитка» свои ошибки исправит, и молодежь там подойдет. Нас ждет интересный сезон КХЛ. Есть ведь еще и московское «Динамо», и «Спартак». Вот сколько я клубов назвал. И все они в большей или меньшей степени претендуют на Кубок Гагарина, — сказал Третьяк «Матч ТВ».

