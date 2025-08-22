ИИХФ отстранила гендиректора «Сочи»

ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от работы в спорте на 4 года из-за допинга. Ему придется уйти с поста гендиректора «Сочи» («Советский спорт»)
ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от спортивной деятельности на 4 года из-за допинга.
Как утверждает «Советский спорт», срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.
В марте обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» получил уведомление от ФХР о положительной допинг-пробе в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
Отмечается, что Григоренко, в июле ставший гендиректором «Сочи», теперь будет вынужден уйти в отставку.
Согласно российскому законодательству, КХЛ придется подчиниться данному решению ИИХФ (хотя де-юре лига не подчиняется международной федерации после объявления независимости от ФХР), так как формально находится под юрисдикцией Всемирного антидопингового агентства (WADA).
