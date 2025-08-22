ИИХФ отстранила гендиректора «Сочи»

ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от спортивной деятельности на 4 года из-за допинга.

Как утверждает «Советский спорт», срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.

В марте обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» получил уведомление от ФХР о положительной допинг-пробе в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Отмечается, что Григоренко, в июле ставший гендиректором «Сочи», теперь будет вынужден уйти в отставку.

Согласно российскому законодательству, КХЛ придется подчиниться данному решению ИИХФ (хотя де-юре лига не подчиняется международной федерации после объявления независимости от ФХР), так как формально находится под юрисдикцией Всемирного антидопингового агентства (WADA).