Третьяк оценил лимит на легионеров в КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» заявил, что вернул бы в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ограничение на трех иностранных игроков в каждой команде.

© КХЛ

В июне прошлого года министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ. Начиная с сезона‑2024/25 российские команды лиги могут заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов, в том числе не более одного иностранного голкипера. С сезона‑2023/24 российские команды КХЛ могли вносить в заявку на матчи не более трех иностранцев.

— Я не против иностранных игроков. Просто считаю, что нужно брать хороших хоккеистов. А в КХЛ берут в большинстве своем середняков, которые не прижились в НХЛ. К нам приезжает кто‑то из АХЛ и предлагают восторгаться: «Ого, какая звезда!» Да вы что? Большинство игроков из фарм‑клубов НХЛ — что, показали в России хороший хоккей? Не буду примеры приводить, извините. И в ЦСКА, и в другие команды сколько иностранцев приезжало, а потом уезжало. Играли они в КХЛ так себе. Трех хороших легионеров достаточно, чтобы они реально усилили клуб. В теории можно ведь лимит и до 10 человек увеличить. Но тогда половину мест в команде будут занимать посредственные иностранцы. Мы всё равно вернемся на международный уровень. Нам надо русских игроков развивать. А какой шанс для молодого игрока попасть в КХЛ, если все вакансии забрали посредственные легионеры? Которые к тому же автоматом получают места в первом‑втором звене, в бригадах большинства? К нам в КХЛ и так по политическим причинам не едут игроки из Европы. Тут только американцы и канадцы. Нет уже финнов или шведов уровня сборной, которые бы Олимпиаду выигрывали. Я остаюсь при своем мнении: три легионера на клуб — и больше не надо, — сказал Третьяк «Матч ТВ».

