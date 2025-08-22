Третьяк призвал IIHF изучить опыт других федераций в вопросе допуска россиян

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» заявил, что Международной федерации хоккея (IIHF) следует изучить опыт других организаций в вопросе допуска российских спортсменов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года. В конце мая пресс‑служба Международного олимпийского комитета (МОК), комментируя ситуацию с допуском сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила «Матч ТВ», что рекомендация в отношении российских команд остается в силе, IIHF приняла решение следовать ей.

— Пловцы, прыгуны в воду, звезды синхронного плавания отлично выступили на чемпионате мира в Сингапуре. Возвращаются фехтовальщики, гребцы, борцы. Вам это дарит надежду, что и в IIHF тронется лед?

— Я думаю, Международная федерация хоккея должна изучать опыт других видов спорта, что там начинают уже возвращать наших спортсменов. Какие‑то перемены в IIHF тоже должны быть. Им надо видеть, что есть движение, и надо больше контактировать с ФХР. Мы готовы общаться и надеемся, что в будущем сборная России опять вернется — скорее бы это произошло, — сказал Третьяк «Матч ТВ».