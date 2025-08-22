Агент предложил новый лимит на легионеров в КХЛ

‎Агент Шуми Бабаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

‎На данный момент один клуб КХЛ может заявить максимум 5 иностранцев.

‎— Как вы относитесь к текущему лимиту и его возможному ужесточению?

‎— Я всегда высказывался за то, чтобы было 3 легионера и 2 легионера должны быть проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята, играющие в сборных, победители чемпионата мира или Олимпиад. То есть 2 игрока должны быть квалифицированные, очень сильные хоккеисты. Это бы усилило лигу. Сейчас получается, что берут 2-3 хороших легионеров, а потом добирают по остаточному принципу.

‎— Если ужесточить лимит, то уровень КХЛ упадет?

‎— Если игроки приезжают хорошие, то уровень падает. Но в нашей ситуации сильные легионеры не приезжают. В данной ситуации уровень не упадет. Нам нужно уменьшить основной лимит, но оставить ситуацию, при которой клубы смогут брать топовых игроков, которые поиграли на самом высоком уровне.

‎— Как думаете, расслабляет ли некоторых российских хоккеистов наличие лимита? У них есть российский паспорт, клубам они нужны.

‎— Нет, конечно. Каждый хоккеист бьется за свой контракт и результат. Сыграл ты как-то непонятно, на следующий год ты без команды. Никого не расслабляет. Среди россиян очень большая конкуренция. Позиций не так много. Не все клубы используют все места под легионеров: в некоторых клубах один легионер, в некоторых вообще никого.