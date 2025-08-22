Третьяк объяснил, почему включил бы Тихонова в Зал хоккейной славы

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» заявил, что советский тренер Виктор Тихонов очень многое сделал для хоккея и заслуживает места в Зале славы.

Тихонов скончался 24 ноября 2014 года в возрасте 84 лет. Он приводил сборную СССР к трем победам на Олимпийских играх, восемь раз выигрывал чемпионат мира.

— Как вы отреагировали на то, что в такое непростое время в Зал хоккейной славы включили Александра Могильного?

— А там политики нет никакой. Хранители музея просто вводят к себе игроков, которые этого, по их мнению, заслуживают. Там в попечительском совете состоят уважаемые люди. Они собирают в Зал славы самых достойных, кто сделал много для хоккея. И попасть туда не так просто. Тот же Пол Хендерсон, забивший решающий гол в Суперсерии‑72, там до сих пор не состоит. А он ведь — герой нации!

— А почему нет Виктора Тихонова?

— Ну да, пока нет. Может, будет со временем. Зависит от тех, кто выдвигает кандидатуры каждый год. Тихонов — достойный, сделал очень многое для хоккея. А пока из наших тренеров в Зале славы только Анатолий Тарасов. Но я бы туда Тихонова включил. Кстати, об уважении к нашему хоккею говорят и новости из Детройта, где вывели из обращения игровой номер Сергея Федорова.

…Сегодня мне, к сожалению, нельзя поехать в Канаду из‑за санкций. В этом плане плохо, потому что когда я приезжал, то встречался особенно с легендами Суперсерии‑72. Они — как самые лучшие друзья. Полгода назад по зуму у меня было интервью, где также участвовали Деннис Халл и Пит Маховлич. Мы разговаривали, смеялись, вспоминали наши матчи, голы… Такое счастье! И никакой политики. Только дружба и хоккей.

Я вообще хочу сказать — как здорово, что больше шести десятков российских игроков выступают в НХЛ. И никто к ним не предъявляет претензии. Они — наши спортивные послы в Северной Америке. Они там представляют Россию, наш великий народ, наш спорт и наш образ жизни, — сказал Третьяк «Матч ТВ».