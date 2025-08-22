Хоккеисту Никишину сравнил жизнь в американском Роли и в Санкт-Петербурге

Защитник «Каролины» Александр Никишин рассказал, где ему больше нравится жить: в Роли (США) или в Санкт-Петербурге.

«Мне больше нравится Роли— там спокойнее. Тепло. Город небольшой, везде все рядом, не нужно далеко ездить. Нет шума и суеты», — сказал Никишин корреспонденту ВсеПроСпорт.

Александр Никишин был выбран «Каролиной» под 69-м номером на драфте НХЛ в 2020 году. СКА расторг контракт с защитником и отпустил его на остаток минувшего сезона. Никишин подписал в НХЛ двухлетнее соглашение новичка, которое истечет после следующего сезона. Хоккеист играл за СКА с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он набрал 55 очков в 67 матчах за питерский клуб.