Березкин — о назначении Хартли в «Локомотив»: «Это очень сильный тренер. Он требовательный, нужно слушать его»

Матч ТВ

Хоккеист «Локомотива» Максим Березкин считает, что главный тренер ярославского клуба Боб Хартли является очень сильным специалистом.

Березкин оценил назначение тренера Хартли в «Локомотив»
© КХЛ

Хартли возглавил «Локомотив» в начале июля. Канадский спеиалист привел омский «Авангард» к победе в розыгрыше Кубка Гагарина 2021 года. «Локомотив» является действующим обладателем трофея, который завоевал под руководством Игоря Никитина.

— Как встретили новость о назначении Хартли? Были ли удивлены?

— Не скажу, что был удивлен. Я считаю, что это очень сильный тренер и у него очень сильный штаб. Главное — найти баланс между игроками и тренерским штабом, понимать, что от нас требуют, и выполнять это на льду.

— В жизни Хартли очень добрый и приветливый человек, но говорят, что в тренировочном процессе он очень жесткий. Вы это почувствовали?

— Я бы не сказал, что он жесткий. Он требовательный. Нужно слушать, понимать, что от тебя требуют, и тогда все будет хорошо. А если ты слушаешь, но не понимаешь и делаешь не так, то, думаю, любой тренер будет недоволен, — цитирует Березкина «ВсеПроСпорт».

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости