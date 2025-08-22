Березкин оценил назначение тренера Хартли в «Локомотив»

Хоккеист «Локомотива» Максим Березкин считает, что главный тренер ярославского клуба Боб Хартли является очень сильным специалистом.

© КХЛ

Хартли возглавил «Локомотив» в начале июля. Канадский спеиалист привел омский «Авангард» к победе в розыгрыше Кубка Гагарина 2021 года. «Локомотив» является действующим обладателем трофея, который завоевал под руководством Игоря Никитина.

— Как встретили новость о назначении Хартли? Были ли удивлены?

— Не скажу, что был удивлен. Я считаю, что это очень сильный тренер и у него очень сильный штаб. Главное — найти баланс между игроками и тренерским штабом, понимать, что от нас требуют, и выполнять это на льду.

— В жизни Хартли очень добрый и приветливый человек, но говорят, что в тренировочном процессе он очень жесткий. Вы это почувствовали?

— Я бы не сказал, что он жесткий. Он требовательный. Нужно слушать, понимать, что от тебя требуют, и тогда все будет хорошо. А если ты слушаешь, но не понимаешь и делаешь не так, то, думаю, любой тренер будет недоволен, — цитирует Березкина «ВсеПроСпорт».

