Величкин прокомментировал дисквалификацию генерального директора «Сочи»

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин дал комментарий насчет дисквалификации генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко.

© Khl.ru

«Как это повлияет на команду, сказать сложно. В случае чего готов его заменить, – заявил Величкин «Советский спорт».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить генерального директора ХК «Сочи», обладателя Кубка Гагарина – 2011 Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на 4 года, сообщает «Совспорт».

Дисквалификация берет отсчет с 12 августа 2025 года.

Генеральным директором магнитогорского «Металлурга» Величкин был в период с 1991 по 2009 годы, пост вице-президента уральского клуба он занял в сезоне 2009/10, являлся заместителем управляющего директора КХЛ в 2010-2012-х годах, пост вице-президента и председателя правления «Магнитки» занимал с февраля 2012 по октябрь 2019.