Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ Ливо подрался в первом матче за "Трактор"

ТАССиещё 1

Канадский нападающий Джошуа Ливо подрался в первом матче после перехода в челябинский хоккейный клуб "Трактор". Предсезонная игра проходит в Челябинске.

Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ подрался в первом матче за «Трактор»
© РИА Новости

В начале второго периода Ливо вступил в драку с защитником "Челмета" Алексеем Савельевым. По итогам эпизода оба игроки получили удаления.

15 августа стало известно, что Ливо подписал контракт с "Трактором". Ранее 32-летний канадец покинул уфимский "Салават Юлаев", который принял решение расторгнуть контракт с игроком. В прошлом сезоне Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также был признан самым ценным игроком турнира. Канадец установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости