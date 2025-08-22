Третьяк сравнил Бобровского с котом

Владислав Третьяк сравнил Сергея Бобровского с котом.

Российский голкипер «Флориды» второй год подряд становится обладателем Кубка Стэнли.

– Я приходил на «Матч года» – встретился там с Бобровским, мы поговорили. Я у него две майки попросил: одну – для благотворительности, другую – для себя. Сергей подарил мне два своих свитера.

У меня как-то сложились отношения с Бобровским. Мне очень нравится его кошачий стиль игры. Большинство голкиперов сейчас действуют в другой манере. Но если бы я в наши дни выступал как вратарь, то играл бы в таком же стиле, как Сергей.

Он ищет шайбу, живет в воротах. Другие просто передвигаются в рамке – попала в них шайба или нет. А Бобровский ищет шайбу. Он все время в движении, и такое чувство, что он не ел целую неделю – и эту шайбу готов поймать, чтобы съесть. Как кот охотится за мышью. У него жажда такая!

Когда Сергей играет в сезоне, то мы обмениваемся мнениями, я его поддерживаю. А когда он приехал в Москву, то мы тепло встретились, обсудили все дела. Я пожелал Бобровскому удачи. Он – большой молодец. Один из лучших вратарей мира.

– Верите, что Бобровский с «Флоридой» сможет взять третий Кубок Стэнли подряд? Как не потерять фокус?

– Главное, что «Пантерс» сумели сохранить костяк команды. Бывает, что команда взяла один-два титула, а потом распродала всех и упала на дно таблицы. Такое с «Флоридой» не произошло.

Многое зависит и от тренера, какую мотивацию он найдет для игроков. Она ведь ослабевает, когда ты стал чемпионом дважды подряд. Но они – спортсмены, большие профи. И понимают, для чего они пашут весь сезон.

Они стремятся к этой победе. Это их жизнь. Но мотивация все равно должна быть. Нужно что-то менять, искать новое. Тут надо тонко чувствовать команду, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.