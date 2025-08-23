«Авангард» всухую обыграл «Локомотив» в матче предсезонного турнира

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче предсезонного Кубка Блинова.

Встреча прошла в субботу в Омске и завершилась в пользу «Авангарда» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбами отметились Василий Пономарев, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

«Авангард» возглавляет канадский тренер Ги Буше, «Локомотив» — канадец Боб Хартли.

В прошлом сезоне команды встретились в плей‑офф во втором раунде, победу в семи матчах одержал будущий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив».

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.