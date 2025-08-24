Новичок ЦСКА заявил о желании получить российское гражданство

Новичок московского хоккейного клуба ЦСКА канадский защитник Джереми Рой заявил о своем желании получить гражданство Российской Федерации.

Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.

«Да. У нас только что родился ребенок, вторая девочка, в Москве этим летом. То, что у меня есть ребенок в России, делает меня открытым к получению гражданства. Мой русский становится лучше. Не свободно, но я могу многое понять. Я пытаюсь узнать как можно больше. Изучение языка продвигается», — отметил он.

Рой переехал в Россию в 2022 году. 14 июня того года он заключил однолетний контракт с российским клубом «Витязь», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). После трех сезонов в составе «Витязя» Рой присоединился к ЦСКА после того, как его команда была исключена из Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне КХЛ канадский игрок набрал 25 очков (7 шайб + 18 результативных передач) в 60 матчах. Всего в лиге он сыграл в 200 встречах, заработав 88 баллов (15+73).