«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в заключительном матче на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился заключительный матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между новосибирской «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали хоккеисты «Сибири».

© Чемпионат.com

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Сибири» Павел Гоголев с передачи Кирилла Рассказова. Долгое время команды не могли забросить шайбу, лишь на 51-й минуте «Нефтехимику» удалось сравнять счёт в матче. Отличился форвард Матвей Надворный, которому ассистировали Артём Чмыхов и Севастьян Соколов. Победу по буллитам одержала «Сибирь». Победный бросок на счету капитана Сергея Широкова.

«Нефтехимик» завершил турнир на последнем, пятом месте. «Сибирь» стала четвёртой. На третьем месте расположился «Локомотив». Второе место занял «Авангард». Обладателем Кубка Блинова стала «Северсталь».