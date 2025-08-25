Вячеслав Козлов рассказал, мог ли он оказаться в тренерском штабе «Локомотива»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов заявил, что его не звали на работу в «Локомотив». Ранее бывший тренер московского «Динамо» был уволен с поста главного тренера «Сочи».

– Многие ждали вас в «Локомотиве», куда пришёл знакомый вам Боб Хартли, и где нет тренера по нападающим. Почему вы приехали в Омск не в штабе ярославцев? – Мы разговаривали с Бобом. Виделись с ним в Омске. Но пока мы про работу с ним не говорили. Обсуждали другие вещи. Сам я не навязывался. Если бы была такая возможность, Боб сам бы завёл соответствующий разговор, — цитирует Козлова Sport24.