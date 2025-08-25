Тренер «Авангарда»: Ги Буше — уровень НХЛ

‎Тренер «Авангарда» Дэйв Барр поделился мнением о работе Ги Буше, возглавляющего омский клуб с 2024 года.

‎«Ги – один из лучших тренеров и умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Я буду в шоке, если он не вернется в НХЛ в ближайшие несколько лет. Он определенно является тренером уровня НХЛ», — приводит слова Барра «Чемпионат».

‎Контракт с канадским специалистом действует до конца сезона-2026/27.

‎Ранее 54-летний Буше руководил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2010-2013) и «Оттава Сенаторз» (2016-2019). Также он входил в тренерский штаб «Торонто Мейпл Лифс» (2023-2024) и сборной Канады (2011-2012).

‎В прошлом регулярном чемпионате «Авангард» занял шестое место в Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах. В плей-офф омичи дошли до второго раунда, где в 7 матчах уступили будущему чемпиону «Локомотиву» (3-4).

‎8 сентября «Авангард» сыграет против «Ак Барса». Встреча состоится на стадионе «G-Drive Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.