Дацюк назвал хоккеиста, с которым соревновался в умении отбирать шайбу

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк в интервью «Матч ТВ» заявил, что в НХЛ он конкурировал со словаком Марианом Хоссой в отборе шайбы.

В составе «Детройта» Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли (2002, 2008), с московским «Динамо стал чемпионом России (2005), а с петербургским СКА завоевал Кубок Гагарина (2017). Вместе со сборной России Дацюк выиграл золото и бронзу Олимпийских игр, а также золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира.

Хосса в составе «Чикаго» трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015), а в 2020 году был включен в Зал хоккейной славы.

— Все вас знают как мастера по отборам шайб. А кто для вас был самый яркий человек, делавший такие «кражи»? И можно ли такому научиться?

— Конечно же, да. Если ты будешь тренироваться, анализировать, готовить себя к этому, поймешь технику, то станешь мастером в этом деле. Тем более если начнешь получать удовольствие, когда делаешь отборы.

Одним из таких специалистов, с кем мы постоянно соревновались, был Мариан Хосса. Вы можете даже найти видео, как мы друг за другом бегали, желая отобрать шайбу и доказать свое превосходство. Это было захватывающе! — сказал Дацюк «Матч ТВ».