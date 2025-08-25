Дацюк рассказал о страшном моменте в карьере

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк в интервью «Матч ТВ» заявил, что казанский «Ак Барс» в свое время предложил ему контракт, несмотря на его травму, а затем выбрал грамотный курс реабилитации, что помогло реанимировать карьеру.

© Матч ТВ

Дацюк начинал выступать на профессиональном уровне в екатеринбургском клубе «Спартак» (впоследствии — «Динамо‑Энергия»), который возглавлял Владимир Крикунов. В 1999 году нападающий получил травму колена, после чего перебрался в казанский «Ак Барс» вслед за Крикуновым.

— В юности вы получили тяжелую травму ноги, но выходил вас в «Ак Барсе» тренер Владимир Крикунов, ставший вашим крестным отцом.

— Это был страшный момент. Все‑таки была большая контрактура (ограничение движений в суставе — прим. «Матч ТВ»), нога с трудом гнулась. Но Владимир Васильевич уговорил руководство «Ак Барса», чтобы они меня взяли. И меня подписали раненого, с травмой. Я приехал в клуб. Там понимали, что лечение займет около полугода — до следующего сезона.

Был составлен удачный план реабилитации, мы из него вышли. А в «Ак Барсе» работал такой Борис Левицкий. Он сразу начал у меня спрашивать: «Ты крещеный?» — «Я не помню». — «Всё, надо креститься». Я принял крещение, и с того момента меня кто‑то на руках понес.

— Вас не взяли на двух драфтах НХЛ, а на третьем выбрали в самом низу. Почему вы вообще решили поехать в Северную Америку?

— По себе понимаю, что я рос с опозданием. И поехал в НХЛ, когда был уже возмужавшим подростком. Тем более после тренировок Владимира Васильевича я был уверен, что мне хватит и «физики», и техники. Но я не знал, смогу ли там зацепиться. А в контракт с «Детройтом» сразу внесли условие, что если меня отправят в фарм‑клуб в АХЛ, то я вернусь к Крикунову, продолжу развитие в «Ак Барсе» и попробую снова приехать через год. Но так удачно получилось всё, и я остался в «Ред Уингз», — сказал Дацюк «Матч ТВ».

В составе «Детройта» Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли (2002, 2008), с московским «Динамо — чемпионат России (2005), а с петербургским СКА — Кубок Гагарина (2017). Вместе со сборной России Дацюк выиграл золото и бронзу Олимпийских игр, а также золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира.