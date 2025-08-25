«Адмирал» расторг контракты с двумя хоккеистами

«Адмирал» расторг контракты с Мариным и Поповым по соглашению сторон
«Адмирал» расторг контракты с Марком Мариным и Егором Поповым.
Договоры прерваны по соглашению сторон. Ранее оба хоккеиста прошли через список отказов, откуда их не забрал ни один клуб Фонбет чемпионата КХЛ.
Попов пришел в «Адмирал» в конце июня 2025 года. Клуб выменял форварда у «Трактора» за денежную компенсацию. В прошлом сезоне он провел за челябинцев 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
Марин перешел в дальневосточный клуб из «Северстали» в результате обмена по ходу прошлого сезона. За «Адмирал» он провел 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 9».
«Барса» планирует выкупить Этта-Эйонга у «Вильярреала» и отдать в аренду. Отступные 21-летнего форварда – менее 10 млн евро
Матч «Балтика» – ЦСКА обслужит Танашев, игру «Спартака» и «Пари НН» – Зияков, «Зенита» и «Оренбурга» – Цыганок
Хейлунд близок к переходу в «Наполи». Форварда «МЮ» планируют арендовать с правом выкупа, которое может стать обязательством
«Барса» планирует выкупить Этта-Эйонга у «Вильярреала» и отдать в аренду. Отступные 21-летнего форварда – менее 10 млн евро
Матч «Балтика» – ЦСКА обслужит Танашев, игру «Спартака» и «Пари НН» – Зияков, «Зенита» и «Оренбурга» – Цыганок
Хейлунд близок к переходу в «Наполи». Форварда «МЮ» планируют арендовать с правом выкупа, которое может стать обязательством