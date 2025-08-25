Тренер «Авангарда» объяснил секрет успеха канадских специалистов в КХЛ

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр назвал ключевую составляющую, позволяющую канадским тренерам добиваться успеха в клубах КХЛ.

– Хартли, Гру, Буше – в чём секрет успеха канадских тренеров в КХЛ?

– Требовательность. Они все требовательные. Они могут просить делать большое количество вещей, без которых победа невозможна. Это три требовательных тренера. И они не позволят не делать того, что они от тебя требуют, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

КХЛ начнёт сезон с четырьмя канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории. В сезоне-2025/2026 в чемпионате будут работать Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).