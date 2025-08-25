Канадский хоккеист «Локомотива» оценил русскую кухню

Канадский хоккеист Мак Холлоуэлл, пополнивший состав ярославского «Локомотива» этим летом, рассказал о своих гастрономических пристрастиях в русской кухне.

«Здесь пробовал морепродукты Там больше фастфуда, здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. Тело чувствует себя лучше», - приводит слова Холлоуэлла «».

В сезоне 2022–2023 провёл Мак за «Торонто» 6 игр в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 2 очка (0+2).

После этого Холлоуэлл на протяжении нескольких лет выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» и «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в АХЛ.

Трудовое соглашение канадского защитника с «Локомотивом» рассчитано на год.

В мае этого года «железнодорожники» завоевали первый в своей истории Кубок Гагарина, победив челябинский «Трактор» в финальной серии с общим счётом 4–1.

18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором ярославцы вновь сыграют против уральского коллектива.