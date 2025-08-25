«Адмирал» хочет усилиться нападающим «Локомотива»

Хоккейный клуб «Адмирал» заинтересован в трансфере нападающего «Локомотива» Ярослава Лихачева, сообщает Metaratings.ru.

© Матч ТВ

По информации источника, клуб из Владивостока рассчитывает арендовать 23‑летнего хоккеиста у железнодорожников.

Действующий контракт Лихачева с ярославским клубом рассчитан до 2026 года.

В ноябре 2024 года форвард перешел в «Куньлунь Ред Стар» (сейчас — «Шанхайские Драконы») на правах аренды. На его счету 36 матчей и 14 (10+4) очков за китайский клуб. Всего Лихачев в прошлом сезоне сыграл в 50 матчах и набрал 15 (10+5) очков.

