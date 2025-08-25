Дубль Бучельникова помог ЦСКА обыграть московское «Динамо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился товарищеский матч между ЦСКА и московским «Динамо». Победу одержали армейцы со счётом 4:1.

© Чемпионат.com

На девятой минуте матча счёт открыл новичок ЦСКА нападающий Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Николай Коваленко и Денис Зернов. На старте третьего периода армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дмитрия Саморукова с передач Колби Уильямса и Дениса Гурьянова. На 48-й минуте Виталий Абрамов с передачи Джереми Роя сделал счёт в матче 3:0. На 52-й минуте Даниил Пыленков размочил счёт в матче. На 56-й минуте Бучельников оформил дубль.

Следующие свои матчи команды проведут на Кубке мэра Москвы, который стартует 28 августа.