Директор ЦСКА об игроках с допинг-делами: «Седов устраивает карьеру в другой стране. По Каменеву что-то станет известно в конце августа»
Спортивный директор ЦСКА прокомментировал ситуацию с допинг-делами игроков.
В прошлом сезоне Никита Седов и Владислав Каменев были временно отстранены из-за положительных допинг-проб на мельдоний.
Седов расторг соглашение с армейцами, договор Каменева рассчитан до 31 мая 2026 года.
«Никита Седов поехал устраивать свою карьеру в другой стране. По Каменеву что-то станет известно в конце августа», – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.
Жерсон об Анчелотти: «В «Зените» семеро бразильцев – это сильно облегчает жизнь. Следить будут и за нами, и за другими игроками в российских клубах»
Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: «Давай встретимся». Я говорю: «Может, созвонимся?» Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: «Нет, мне надо с тобой поговорить»
Ташуев о Морено в «Сочи»: «Третий сезон не дает результат, но как будто небожитель какой-то! Нашим специалистам не так доверяют почему-то. Наша тренерская школа намного лучше»
Жерсон об Анчелотти: «В «Зените» семеро бразильцев – это сильно облегчает жизнь. Следить будут и за нами, и за другими игроками в российских клубах»
Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: «Давай встретимся». Я говорю: «Может, созвонимся?» Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: «Нет, мне надо с тобой поговорить»
Ташуев о Морено в «Сочи»: «Третий сезон не дает результат, но как будто небожитель какой-то! Нашим специалистам не так доверяют почему-то. Наша тренерская школа намного лучше»