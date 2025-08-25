Никитин высказался о том, что не получил чемпионский перстень от «Локомотива»

Никитин высказался об отсутствии чемпионских перстней от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как отреагировал на то, что его вместе со всем штабом не пригласили на чемпионский парад «Локомотива», а также не вручили чемпионские перстни.

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а всё остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие темы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне ярославский клуб под руководством Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье, специалист покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА.

