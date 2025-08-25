Никитин высказался о том, что не получил чемпионский перстень от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как отреагировал на то, что его вместе со всем штабом не пригласили на чемпионский парад «Локомотива», а также не вручили чемпионские перстни.

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а всё остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие темы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне ярославский клуб под руководством Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье, специалист покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА.