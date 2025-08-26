Американский хоккеист «Торпедо» рассказал о сложностях при работе с тренером

Американский хоккеист «Торпедо» Нарделла рассказал о сложностях при взаимодействии с тренером Исаковым

Американский защитник «Торпедо» Бобби Нарделла в интервью «Матч ТВ» заявил, что главный тренер нижегородского хоккейного клуба Алексей Исаков не очень хорошо говорит на английском языке, поэтому его установки переводят другие члены тренерского штаба.

В межсезонье Исаков возглавил «Торпедо», сменив на посту главного тренера Игоря Ларионова. Ранее Исаков ни разу не тренировал команду КХЛ.

— Расскажите о вашем взаимодействии с главным тренером Алексеем Исаковым, он ведь никогда раньше не работал с легионерами.

Алексей — великолепный тренер, он, помимо тактики, много внимания уделяет мотивации парней. Очень заряжает команду, даже на предсезонные матчи мы выходим с настроем биться на площадке. Такие эмоции дорогого стоят. Правда, он не очень хорошо знает английский, но мне переводят установки его помощники, так что я отлично понимаю все требования, — сказал Нарделла в интервью «Матч ТВ».

