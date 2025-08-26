Рид Буше высказался про «Автомобилист»

Рид Буше заявил, что с нетерпением ждет нового сезона КХЛ.

Американский нападающий перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» этим летом.

– Ваша семья будет с вами на Урале?

– В прошлом году они приезжали примерно на месяц, сейчас пробуем разобраться со всем. У детей школа, надо это учитывать: они не должны пропустить слишком много времени.

– В клубе большая и сыгранная североамериканская диаспора. Влились в этот костяк?

– Да, отличные ребята. Мы все живем в одном доме, проводим много времени друг с другом – уверен, это будет отличный год.

– Часто в НХЛ говорят о том, что клубу не хватает одного «кирпичика» до кубка. Вы ощущаете, что летние переходы могут стать таким «кирпичиком»?

– У меня не было возможности плотно следить за «Автомобилистом», я был сфокусирован в первую очередь на себе и своей команде. Однако летом команду усилили отличные хоккеисты. Каждый готов приносить максимум пользы, мы все объединены одной целью, как и каждая команда лиги.

У нас отличный состав, я с нетерпением жду нового сезона, – сказал Рид Буше.