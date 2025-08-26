Президент КХЛ высказался о снятии «Витязя» с чемпионата

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с «Витязем», который снялся с чемпионата.

— Что кажете о ситуации с «Витязем».

— Мы общались плотно, когда узнали, что они могут сняться. Старались помочь, дали время распределить игроков, получить деньги, чтобы погасить долги. Остался небольшой хвостик, но есть совет директоров, который пройдёт в начале сентября. Там будет принято решение по распределению средств за прошлый сезон. «Витязь» получит свою долю и закроет все долги. Мы с ними на связи, будем следить за тем, что будет происходить с клубом. Они не объявляли о банкротстве, не закрывались полностью, просто не участвуют в чемпионате КХЛ.

— Как сделать, чтобы гарантии на сезон от клубов действовали?

— Гарантии — это не отписка. Мы их собираем и проверяем тщательно. У «Витязя» были официальные хорошие гарантии от нашей хорошей российской компании. Но поменялось руководство и направление развития. Все старались помочь, но не получилось сделать это быстро. Нужно стараться привлекать на свою сторону большее количество спонсоров, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.