Глава КХЛ объяснил, чем для Никишина было выгодно понижение зарплаты в СКА

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что понижение зарплаты Александра Никишина в СКА позволило хоккеисту раньше уехать в НХЛ.

Ранее Никишин заявлял «Матч ТВ», что пошел на понижение зарплаты, чтобы клуб из Санкт‑Петербурга смог подписать контракт с американским защитником Энтони Деанджело.

В апреле петербургский СКА объявил об уходе Никишина. Позже стало известно, что российский защитник заключил двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз».

— Очень многим игрокам в КХЛ понижают контракты. Как это объяснять людям? Они думают, что это нечестная ситуация. И можно ли в регламенте урезать неограниченные бонусы за Кубок Гагарина?

— Каждый случай надо смотреть индивидуально. Нескольким игрокам даже звонил Морозов с вопросом: «Зачем ты пошел на понижение?» Один игрок сказал, что ему зарплату понизили, но зато дали длиннее контракт. Или увеличили бонусы. Так что можно об этом дискутировать, задавая этот вопрос игрокам — у каждого была своя причина. Бонус финалистам — мы дискутировали об этом в лиге. Обсудим на рабочей группе, нужно ли ограничивать бонусы победителю плей‑офф, — сказал вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

— Правильно, что всё индивидуально. Так, я беседовал с Александром Никишиным. Спрашивал, в чем его выгода. Он мне объяснил, что если ситуация сложится одним образом, то ему будет это выгодно. Так в итоге и сложилось, — отметил Морозов.

— В чем же выгода? Ведь СКА вылетел в первом раунде.

— В том и выгода, что Никишин раньше уехал в НХЛ и смог уже в этом году сжечь один год своего контракта новичка, — передает слова Морозова корреспондент «Матч ТВ».

