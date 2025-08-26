Тренер «Шанхай Дрэгонс» рассказал о работе в России

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал о своих впечатлениях от начала работы с китайским клубом.

© Чемпионат.com

— Первые эмоции от команды, игроков?

— Всё очень хорошо, я очень доволен. Прошло пять полноценных тренировочных дней, и пока мне нравится всё, что я вижу.

— Два года перерыва, сейчас вернулись в строй и ещё и строите новую команду?

— Два года – существенный перерыв в моей тренерской карьере. Но это очень хорошая возможность для меня и для команды в целом достичь больших результатов. Взволнован перед началом нового сезона и рад вернуться к работе.

— На что сегодня была направлена тренировка?

— Работали над форчеком, потом в двусторонке старались играть в тело. Впереди несколько товарищеских матчей, готовились к ним.

— Вы оказались в новом городе, новом мире. Какие первые ощущения?

— Очень хорошие. Я тут впервые, конечно, нервничал перед приездом, но я сюда приехал с Майком Келли, мы с ним 13 лет вместе в НХЛ отработали. Сейчас я чувствую себя комфортно, как дома. В этом клубе работают хорошие люди, они заботятся о нас, помогают с бытовыми вопросами – у нас есть квартиры, номера телефонов, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.