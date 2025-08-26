Канадский игрок клуба КХЛ заявил о желании полностью стать русским

Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о выступлении за хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он отметил, что хочет оставаться в команде как можно дольше.

«Я не могу быть полностью русским, хотя стараюсь. Я учу русский язык, провожу свободное время с ребятами из команды, узнаю русскую культуру. Я наслаждаюсь жизнью в России», — заявил Ли. Канадец назвал поход в баню любимой традицией в России. «Также очень люблю борщ», — добавил Ли.

Осенью 2023 года Ли получил российский паспорт. За «Амур» он выступает с 2022-го.