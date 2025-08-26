Генеральный менеджер «Авангарда» высказался об уходе Ткачева

Алексей Сопин высказался о том, что контракты игроков в КХЛ более выгодны клубам.

Омский клуб расторг контракт с форвардом. Соглашение действовало до 2030 года с зарплатой 120 млн рублей за сезон. 28 июля игрок перешел в «Металлург».

– Согласны, что многолетние контракты в КХЛ сейчас выгодны только клубам, которые привязывают к себе игроков, но не хоккеистам? Кажется, кейс Владимира Ткачева, который получил компенсацию только за один сезон из пяти, это наглядно показал.

– Получается так. Я понимаю хоккеистов, но есть лига и ее регламент. Кто-то говорит, что надо как в НХЛ, чтобы контракт оставался в платежной ведомости.

– На каком уровне говорят? В лиге такие обсуждения?

– На уровне хоккейных специалистов: тренеры, скауты, некоторые менеджеры. Нельзя сказать, что мы поступили нечестно. Все знали регламент, там нет никаких секретных пунктов, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.